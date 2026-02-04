L’Italia punta forte sull’intelligenza artificiale nella difesa. Rauti, ministro della Difesa, dice che si tratta della sfida più grande di tutte le nuove tecnologie. Per lui, l’IA permette di analizzare enormi quantità di dati e cambierà il modo in cui si difende il Paese. La politica e le forze armate si preparano a investire su questa frontiera, convinti che sarà decisiva per il futuro.

VENEZIA – L’Intelligenza artificiale “è evidentemente la sfida delle sfide, la sfida regina di tutte le nuove tecnologie perché si tratta della gestione dell’analisi di tutti i dati”. Lo ha affermato la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, inaugurando a Venezia la terza conferenza sulle discipline Stem nella Difesa, quest’anno dedicata alla “sfida dell’Intelligenza Artificiale e la sicurezza comune”. “L’analisi dei dati – ha proseguito Rauti – incide su ogni condotta militare, su ogni decisione, ed ha anche un grande potenziale preventivo. Quindi il soldato che esercita e utilizza le nuove tecnologie, intanto è in una dimensione interforze, e anche in una chiave di interoperabilità, perché il soldato di oggi e molto di più quello di domani, opera non solo in un dominio, ma in tutti i domini, da quelli tradizionali a quelli nuovi, a quelli cosiddetti emergenti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rauti: “L’Intelligenza artificiale nella Difesa è la sfida delle sfide”

Approfondimenti su Rauti Intelligenza Artificiale

L'Università Lumsa di Roma ha inaugurato il suo 87° anno accademico, segnando un momento di crescita e consolidamento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rauti Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Rauti, 'l'Intelligenza artificiale nella Difesa è la sfida delle sfide'; Settimana STEM. Rauti: Quantum Computing e Intelligenza Artificiale sono cambio di paradigma; Rauti Investire su Stem e giovani per garantire la sicurezza futura; A Venezia la 3ª conferenza sulle discipline STEM nella Difesa: intelligenza artificiale e sicurezza al centro del dibattito.

Rauti, 'l'intelligenza artificiale nella difesa è la sfida delle sfide'(ANSA) - VENEZIA, 04 FEB - L'Intelligenza artificiale è evidentemente la sfida delle sfide, la sfida regina di tutte le nuove tecnologie perché si tratta della gestione dell'analisi di tutti i dati. msn.com

Convegno STEM e AI: sicurezza nazionale al centro alla Scuola MorosiniL’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, ha partecipato questa mattina, nella prestigiosa cornice della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, alla terza edizione della ... live.comune.venezia.it

Quantum, IA e gender gap. Perché le competenze Stem sono asset strategici - Formiche https://formiche.net/2026/02/ia-quantum-stem-settimana-nazionale-roccella-rauti-schifone/ #Innovazione #Sicurezza #Difesa #Tecnologia #IntelligenzaArtificiale #Cy - facebook.com facebook

Meno 1 alla 3^ CONFERENZA SULLE DISCIPLINE #STEM NELLA DIFESA - La sfida dell #IntelligenzaArtificiale e la #sicurezza comune 4 febbraio 2026 Venezia, Scuola Navale Militare "F.Morosini" 9:30-16:30 Focus su STEM: risorse per f x.com