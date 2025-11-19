Il senso dell’informazione la sfida delle fake news e come difendersi anche all’epoca dell’intelligenza artificiale – Il video del workshop

Fake news e verifica delle notizie: la terza giornata del ciclo di workshop di giornalismo di giornalismo organizzato da Open in collaborazione con Lega del Filo d’Oro si concentra sul fact-checking ed è dedicato alle persone con sordocecità seguite dalla Fondazione. I primi due workshop si sono tenuti presso il Centro Nazionale, mentre questa volta il laboratorio si è svolto a Roma. Discutere di fake news. A partecipare al corso, così come agli incontri tenuti al Centro Nazionale di Osimo, Stefano Ciccarelli, Francesco Mercurio, Samantha Marsili e Marco Ke. A loro si è aggiunta Francesca Donnarumma, laureata in giurisprudenza e membro del Comitato delle Persone Sordocieche. 🔗 Leggi su Open.online

