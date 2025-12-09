Lumsa e le sfide dell’intelligenza artificiale Inaugurato 87° anno accademico

L'Università Lumsa di Roma ha inaugurato il suo 87° anno accademico, segnando un momento di crescita e consolidamento. Tra gli atenei non statali di medie dimensioni, si distingue per l'offerta formativa ampia e in evoluzione, affrontando le sfide dell'intelligenza artificiale e delle trasformazioni digitali che influenzano il panorama dell'istruzione superiore.

