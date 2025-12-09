Lumsa e le sfide dell’intelligenza artificiale Inaugurato 87° anno accademico
L'Università Lumsa di Roma ha inaugurato il suo 87° anno accademico, segnando un momento di crescita e consolidamento. Tra gli atenei non statali di medie dimensioni, si distingue per l'offerta formativa ampia e in evoluzione, affrontando le sfide dell'intelligenza artificiale e delle trasformazioni digitali che influenzano il panorama dell'istruzione superiore.
Inaugurato l’87esimo anno accademico dell’Università Lumsa a Roma. Fra gli atenei non statali di medie dimensioni è quello con la più ampia offerta formativa e attraversa una fase di crescita. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Vuoi acquisire le competenze chiave per una carriera nella comunicazione internazionale? Oggi più che mai, è necessario comprendere le dinamiche e cogliere le trasformazioni e le nuove sfide: social media, piattaforme digitali e nuove tecnologie stanno r - facebook.com Vai su Facebook
Lumsa, nuovo anno accademico tra criticità e sfide per il futuro - La penalizzazione delle università non statali, i progetti per il futuro, l'Intelligenza Artificiale: i contenuti della inaugurazione 2025/2026 ... Come scrive rainews.it
Elisabetta Gregoraci passione knitwear: i look caldi (ma stilosi) a St. Moritz dilei.it
Dopo il reddito di cittadinanza… arriva il “reddito di rimettiti a lavorà” dilei.it
Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza tv2000.it
Roma: rapimenti e torture per recuperare debiti di droga, 11 baby pusher indagati iltempo.it
Inter-Liverpool (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici infobetting.com
Verona, la casa di Giulietta diventa a pagamento: è polemica tgcom24.mediaset.it