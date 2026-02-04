S&P prevede un 2026 con outlook contrastanti per gli emittenti sovrani europei sviluppati. La maggior parte delle agenzie dà più segnali positivi che negativi, con un rapporto di due a uno. La ragione sta nel fatto che le economie più piccole, spesso sostenute da programmi di aiuto, hanno mostrato performance migliori rispetto a quelle più grandi. In sostanza, si vede una certa ripresa, anche se non ovunque.

Gli o utlook positivi s ugli emittenti sovrani europei s viluppati superano quelli negativi con un rapporto di 2 a 1, riflettendo le azioni di rating di S&P su economie per lo più di piccole dimensioni, precedentemente sottoposte a programmi, che hanno sovraperformato qu elle più grandi in termini di performance di bilancio e crescita. E’ quanto emerge dal report d i S&P Global Ratings che approfondisce l’O utlook sui rating sovrani nei mercati europei sviluppati per il 2026. Rating sovrani. La resilienza del settore privato italiano agli shock esterni, in un contesto di miglioramento del quadro fiscale, ha portato S&P a rivedere a positivo l’outlook sul rating sovrano di lungo termine ‘BBB+’ il 30 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rating sovrani, S&P: outlook contrastante nel 2026

Approfondimenti su Rating Sovrani

L’agenzia di rating S&P ha confermato il giudizio BBB+ per l’Italia, ma ha deciso di migliorare l’outlook da stabile a positivo.

S&P conferma il rating BBB+ dell'Italia e alza l’outlook da stabile a positivo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rating Sovrani

Argomenti discussi: Cdp, S&P conferma i rating e migliora l’Outlook da Stabile a Positivo - Geagency; S&P conferma il Rating dell’Italia BBB+ e alza l’outlook a positivo. Giorgetti: Lavoro paga; S&P alza a positivo l'outlook di UniCredit, Intesa Sanpaolo, Fineco e Mediolanum; S&P conferma i rating ’B+/B’ della Bosnia ed Erzegovina.

Rating sovrani, S&P: Outlook contrastante nel 2026(Teleborsa) - Gli outlook positivi sugli emittenti sovrani europei sviluppati superano quelli negativi con un rapporto di 2 a 1, riflettendo le azioni di rating di S&P su economie per lo più di piccol ... finanza.repubblica.it

S&P Global Ratings: outlook sugli emittenti sovrani 2026L'analisi evidenzia un limitato potenziale di miglioramento per gli europei sviluppati nel 2026, in particolare per quelli di maggiori dimensioni, a causa dei ... repubblica.it

JESAP Consulting. . Investire nei buoni del tesoro potrebbe essere una buona idea, ma come evitare di perdere soldi Grazie ai rating sovrani Una valutazione fatta da agenzie specializzate che definisce quanto uno Stato può ripagare il debito. I rating sov - facebook.com facebook

Il mondo dei data center. La #sovranità #digitale dell’Europa e dell’Italia passano dai #DataCenter. Comprendere questo #ecosistema, a cui fan riferimento differenti industrie, da quella edilizia a quella dell’ #IA, è fondamentale. Leggi l’articolo tinyurl.co x.com