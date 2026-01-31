Rating S&P conferma BBB+ per l’Italia e alza l’outlook a positivo

L’agenzia di rating S&P ha confermato il giudizio BBB+ per l’Italia, ma ha deciso di migliorare l’outlook da stabile a positivo. Questo significa che ora c’è una maggiore probabilità che il Paese possa vedere un aumento del suo rating nei prossimi mesi. La notizia arriva dopo che l’agenzia ha analizzato l’economia italiana e le sue prospettive future.

S&P conferma il rating dell'Italia BBB+ e alza l'outlook da stabile a positivo. È quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia "Il risanamento dei conti pubblici italiani procede secondo i piani. Prevediamo che il deficit scenda leggermente al 2,9% del Pil nel 2026", per poi ridursi ulteriormente al 2,7% entro il 2029, continua l'agenzia nello spiegare la sua decisione di rivedere al rialzo l'outlook dell'Italia. "La crescita economica dovrebbe aumentare a circa lo 0,8% nel 2026, rispetto allo 0,5% stimato per il 2025, con l'accelerazione dell'esecuzione dei progetti finanziati dall'Ue e l'aumento dei redditi reali".

