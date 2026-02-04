il killer delle escort tenta di evadere dal carcere preso e riportato in cella

Vasile Frumuzache, il killer delle escort, ha tentato di scappare questa mattina dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria. La guardia giurata rumena di 33 anni è stato subito riacciuffato e riportato in cella. L’episodio si è verificato poco dopo le 10, senza che ci fossero conseguenze gravi. La sicurezza nel carcere viene ora al centro delle polemiche.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Vasile Frumuzache, la guardia giurata rumena di 33 anni accusata degli omicidi di due escort fra Prato e Montecatini, ha tentato verso le 10 di oggi, mercoledì 4 febbrai, di evadere dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'aria. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp spiegando che sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola per scalare la parete. Il tentativo di fuga, spiega sempre Osapp, è stato sventato dall' unico agente penitenziario di pattuglia che in auto faceva il giro di ronda nel perimetro del carcere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

