La notte scorsa, Odessa e Kharkiv sono state colpite da attacchi russi con droni. A Odessa, le sirene hanno suonato mentre i missili hanno colpito diverse zone della città. Non si conoscono ancora i danni precisi o eventuali vittime, ma l’azione russa arriva a poche ore dal trilaterale che si terrà ad Abu Dhabi. La situazione resta tesa e in evoluzione, mentre le forze ucraine cercano di resistere agli attacchi.

Nella notte la città ucraina di Odessa è stata interessata da un pesante raid effettuato dalle forze armate russe tramite droni. Il capo dell’amministrazione militare locale, Serhiy Lysak, ha affermato, citato dai media locali, che un edificio di due piani, una scuola e un asilo sono stati danneggiati mentre un incendio è scoppiato nell’edificio amministrativo di un impianto industriale. Due donne sono rimaste ferite. Colpita per la seconda notte consecutiva anche Kharkiv. Lo hanno riferito le autorità locali citate da Ukrainska Pravda, secondo cui i russi hanno sferrato due attacchi missilistici, uno nella periferia più vicina a Kharkiv, l’altro nel quartiere Saltivskyi della città. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Raid russi su Odessa e Kharkiv alla vigilia del trilaterale ad Abu Dhabi

Approfondimenti su Odessa Kharkiv

A Abu Dhabi proseguono i negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un accordo di pace.

Oggi a Abu Dhabi si svolge un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, nel contesto delle tensioni in corso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Odessa Kharkiv

Argomenti discussi: Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Raid russi nella notte su Kharkiv e Odessa; Guerra Ucraina Russia, Nyt: Quasi 2 milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti; Le notizie di martedì 27 gennaio sul conflitto in Ucraina; Attacchi russi, Zelensky: Conseguenze sui colloqui di oggi. Trump: Putin è stato di parola - Bombe anche su Odessa nella notte.

Guerra Ucraina Russia, raid su Odessa: danni a edifici residenziali e pubblici. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, raid su Odessa: danni a edifici residenziali e pubblici. LIVE ... tg24.sky.it

Odessa sotto attacco, danni a edifici residenziali e pubbliciOdessa nuovamente attaccata nella notte da raid russi che hanno causato danni alle infrastrutture civili e industriali. I bombardamenti hanno devastato edifici residenziali e pubblici e i soccorritori ... ansa.it

NUOTO. SIMONE DI SABATO AGLI “OPEN MASTERS GAMES DI ABU DHABI” 2026. L'Articolo: https://www.ferrarasport.it/nuoto-simone-di-sabato-agli-open-masters-games-di-abu-dhabi-2026/ - facebook.com facebook

Ucraina, in settimana i nuovi negoziati ad Abu Dhabi x.com