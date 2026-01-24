A Abu Dhabi proseguono i negoziati tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un accordo di pace. Tuttavia, il conflitto nel Donbass rimane centrale, mentre nella notte sono state segnalate bombe su Kiev e Kharkiv. La diplomazia internazionale cerca di trovare una soluzione che possa fermare le tensioni e avviare una fase di stabilità nella regione.

Roma, 24 gennaio 2026 – Secondo giorno di negoziati Russia-Ucraina-Usa ad Abu Dhabi per trovare un accordo sul piano di pace promosso dal presidente Donald Trump. Il primo contatto tra funzionari ucraini e russi sulla proposta è iniziato ieri. Il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov ha affermato che le discussioni si sono concentrate “sui parametri per porre fine alla guerra russa e sulla logica futura del processo negoziale”. La bozza iniziale statunitense ha suscitato critiche a Kiev e in Europa essendo molto vicina alle posizioni russe, mentre le successive proposte hanno suscitato reazioni negative da parte della Russia contraria all'idea di forze di pace europee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trilaterale ad Abu Dhabi, resta il nodo Donbass: Mosca non molla e nella notte bombarda Kiev e Kharkiv

