ucraina oggi il trilaterale usa russia kiev ad abu dhabi raid di mosca nella notte con oltre 100 droni

Oggi a Abu Dhabi si svolge un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, nel contesto delle tensioni in corso. Nella notte, Mosca ha condotto un attacco con oltre 100 droni, segnando un ulteriore episodio nel conflitto in Ucraina. L'articolo analizza le dinamiche attuali e le implicazioni di queste azioni sulla situazione internazionale.

“È stato concordato che il primo incontro di un gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza si terrà oggi ad Abu Dhabi”, ha dichiarato ai giornalisti il consigliere diplomatico russo Yuri Ushakov. La delegazione russa “si recherà ad Abu Dhabi nelle prossime ore” e sarà guidata dal generale Igor Kostyukov, alto funzionario dello Stato maggiore. “Gli americani hanno fatto molto per preparare questo incontro e sperano che sia un successo e apra prospettive di progresso su tutte le questioni relative alla fine del conflitto”, ha sottolineato Ushakov. “Siamo sinceramente interessati a una soluzione attraverso mezzi politici e diplomatici” ma “finché ciò non avverrà la Russia continuerà a perseguire i suoi obiettivi sul campo di battaglia”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

