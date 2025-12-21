Rai | Pd ' tagli e propaganda minano credibilità servizio pubblico'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il taglio di 10 milioni di euro alla Rai inseriti in Manovra dal governo e il rilancio, da parte del Tg1, di un sondaggio commissionato da Affaritaliani.it che accredita il gradimento della manovra sono due facce della stessa strategia: indebolire il servizio pubblico e piegarlo alla propaganda”. Lo dichiarano i parlamentari del Partito democratico componenti della Commissione di Vigilanza Rai. "È irresponsabile continuare a sottrarre risorse alla Rai come hanno denunciato anche alcuni consiglieri di amministrazione. Dopo anni di vincoli e riduzioni, questo nuovo taglio arriva proprio mentre il servizio pubblico dovrà affrontare appuntamenti straordinari come Olimpiadi e Paralimpiadi, senza risorse certe e programmabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

