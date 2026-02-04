’Racconta un vinile’ | tocca agli Oasis

Questa sera alle 17 torna ‘Racconta un vinile’, il programma ideato da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani. Dopo una pausa, si riprende con un episodio dedicato agli Oasis. Gli appassionati di musica si preparano a ascoltare storie e aneddoti sui leggendari gruppi britannici, con il conduttore che promette di portare in vita i ricordi di quei suoni che hanno segnato un’epoca.

Riparte ' Racconta un vinile ', il format ideato da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani. Oggi alle 17.30 nel bar libreria ' Qb ', in piazza Pacciardi, Matteo De Pietro parlerà di un disco che ha segnato un'epoca: (What's The Story) Morning Glory? degli Oasis, rappresentanti del Britpop degli anni Novanta. Pubblicato il 2 ottobre 1995, l'album ha recentemente festeggiato il suo trentennale, confermandosi come il pilastro definitivo della carriera dei fratelli Liam e Noel Gallagher. Se il debutto con Definitely Maybe aveva presentato al mondo il talento della band di Manchester, questo secondo lavoro ne ha cementato l'impatto culturale per i decenni a venire.

