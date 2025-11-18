Alessando Casalini racconta l' amore per la musica con la sua Trilogia del vinile

La rassegna di incontri letterari, poetici e artistici "Sguardi dentro, sguardi fuori. Incontri di parole all'imbrunire" prosegue con un nuovo appuntamento. Venerdì 21 novembre, ore 18, al Circolo Arci in via Pescheria a Montiano viene ospitata la presentazione della "Trilogia del vinile".

