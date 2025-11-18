Alessando Casalini racconta l' amore per la musica con la sua Trilogia del vinile

La rassegna di incontri letterari, poetici e artistici "Sguardi dentro, sguardi fuori. Incontri di parole all’imbrunire" prosegue con un nuovo appuntamento. Venerdì 21 novembre, ore 18, al Circolo Arci in via Pescheria a Montiano viene ospitata la presentazione della "Trilogia del vinile". 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il 22 novembre, ore 17,00 vi aspettiamo in Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena con un bel po' di STORIE DI INDECENTE BELLEZZA a raccontarle saranno ALESSANDRO CASALINI e ANTONELLO MESSINA accompagnati dalle letture di GIO - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Cecchi Paone: dal coming out con la moglie alla storia d'amore con Simone e la figlia che non può adottare - Alessandro Cecchi Paone si racconta senza filtri in un’intervista che ha commosso e fatto riflettere. alfemminile.com scrive