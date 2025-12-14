Allegri non fa drammi dopo il pari del Milan | L'obiettivo è arrivare a maggio tre le prime quattro

Allegri mantiene un atteggiamento positivo dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo. Il tecnico rossonero sottolinea l'importanza di mantenere la posizione in classifica e punta a raggiungere l'obiettivo di essere tra le prime quattro squadre a fine stagione, senza lasciarsi influenzare da risultati momentanei.

Massimiliano Allegri non fa drammi dopo il pareggio del suo Milan contro il Sassuolo in casa. Il tecnico rossonero spiega: "Momentaneamente siamo sempre primi e il nostro percorso è arrivare il 25 maggio tra le prime quattro".

Allegri non fa drammi, la Gazzetta riporta le sue parole: "Ora arrabbiati e non depressi" - Un'eliminazione da una competizione fa sempre male, perché è una sconfitta e perché è un obiettivo verso il quale, generalmente, si parte tutti quanti ad ... milannews.it

Allegri, che paura! Leao è uscito toccandosi l'inguine … ora si aspettano gli esami nelle prossime 24-48 ore, ma la sensazione è che lo rivedremo solo a gennaio. Niente drammi però: meglio fermar