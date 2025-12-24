Qualche coro partito spontaneamente dal pubblico nei minuti finali, la gioia al triplice fischio e l’urlo liberatorio della squadra raccolta in cerchio a fine partita. Queste le immagini che rimanono impresse nella memoria della Fermana per il match con l?urbino che ha sancito il primo tentativo di fuga della stagione con il +4 sulle inseguitrici. Non si può definire diversamente un vantaggio simile anche se guai dirlo a mister Augusto Gentilini, quando nel post gara qualcuno gli sussurra che "se il buongiorno si vede dal mattino" la strada sembra quella giusta. "Si, ma il tramonto è ancora molto lontano dall’arrivare – risponde per le rime il tecnico – i ragazzi sono stati bravi e faccio loro i complimenti per questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gentilini predica calma: "Non abbiamo fatto ancora nulla"

Leggi anche: Pessotto predica calma: «Diamo tempo a Spalletti, sono fiducioso. Yildiz come Del Piero? C’è una cosa che li accomuna e l’abbiamo notata subito»

Leggi anche: Calcio serie C, il Grifo continua a risalire ma Tedesco smorza gli entusiasmi: "Non abbiamo ancora fatto nulla"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gentilini predica calma: Non abbiamo fatto ancora nulla.

Gentilini predica calma: "Non abbiamo fatto ancora nulla" - Qualche coro partito spontaneamente dal pubblico nei minuti finali, la gioia al triplice fischio e l’urlo liberatorio della squadra ... msn.com