Rabbia e amore per lo Sperone i ragazzi in teatro raccontano il quartiere

Martedì 3 febbraio 2026, nel cuore della periferia di Palermo, il quartiere Sperone si è fatto sentire con una storia diversa dal solito. I ragazzi hanno preso il palco di un teatro e hanno raccontato la loro vita, tra rabbia e amore. Hanno parlato di cose che conoscono bene: le difficoltà, i sogni e la voglia di cambiare il loro quartiere. La scena si è riempita di emozioni vere, senza filtri, con un messaggio chiaro: il Sperone non è solo problemi, ma anche tanta forza e speranza.

Martedì 3 febbraio 2026, nel cuore della periferia palermitana, il quartiere Sperone ha preso voce. Non attraverso i soliti dibattiti o le consuete rimostranze, ma dal palcoscenico di un teatro dove i giovani hanno raccontato sé stessi, il loro mondo, le loro ferite e le loro speranze. Lo spettacolo "Adesso vi raccontiamo noi", scritto e interpretato dagli studenti dell'istituto comprensivo Sperone-Pertini, è frutto di un percorso laboratoriale guidato dal regista e sceneggiatore Claudio Fava. Il progetto, finanziato dal Ministero della Cultura e dalla Siae, ha trasformato le esperienze quotidiane dei ragazzi in una narrazione teatrale sincera, senza filtri, che non cerca di nascondere né la rabbia né l'amore per il quartiere che li ha cresciuti.

