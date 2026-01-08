Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale porta a teatro il nuovo monologo Con rabbia e con amore
Sabato 17 gennaio, alla Sala Theatro Cesena, si tiene il nuovo monologo di Alberto “Bebo” Guidetti, frontman de Lo Stato Sociale, intitolato
Sabato 17 gennaio, alla Sala Theatro Cesena, la rassegna di teatro contemporaneo Michro, curata da Theatro APS Cesena, prosegue con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: “Con rabbia e con amore”, il nuovo monologo di Alberto “Bebo” Guidetti, membro della band Lo Stato Sociale, tratto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Roberto Mercadini torna a teatro con il nuovo monologo "Animali umani"
Leggi anche: Roberto Mercadini torna a teatro con il nuovo monologo "Animali umani"
Come sopravvivere al Capitalismo: le regole di Bebo de Lo Stato Sociale in uno spettacolo teatrale - Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale e l’attore Johnny Shock mettono in scena, con al regia di Lodo Guenzi, il Manuale di Sopravvivenza al Capitalismo. fanpage.it
#Iolavoroconlamusica: Alberto "Bebo" Guidetti de "Lo Stato Sociale" racconta la mobilitazione del mondo della musica - A dedicarle vogliamo approfondire ancora una volta abbiamo già fatto anche nei mesi scorsi uno dei tanti aspetti delle conseguenze del knock down dei tre mesi di pandemia che in parte stiamo ancora ... radioradicale.it
Ius soli Bologna, 'Bebo' dello Stato Sociale: "Chi è contro ascolti i ragazzi" - Alberto ‘’Bebo’ Guidetti, 37 anni, l’anima politica della band Lo ... ilrestodelcarlino.it
CON RABBIA E CON AMORE di e con Alberto "Bebo" Guidetti (Lo Stato Sociale) Un magazziniere logorroico accompagna il pubblico in un viaggio tra corsie di supermercato, desideri, precarietà, turisti americani e una classe intellettuale che non riesce mai facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.