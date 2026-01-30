Battesimo civico per i neomaggiorenni a Villa Santa Maria

Questa settimana, a Villa Santa Maria, si è tenuto un battesimo civico per i ragazzi che hanno appena raggiunto la maggiore età. La cerimonia si è svolta mercoledì, con i neomaggiorenni che hanno condiviso un momento ufficiale e simbolico davanti alla comunità.

. La cerimonia si è svolta mercoledì scorso. La giornata si è aperta con una visita e un cerimoniale all’istituto alberghiero “G. Marchitelli” e, a seguire, c’è stata la presentazione al Polo museale dei nuovi maggiorenni che hanno ricevuto una copia della Costituzione italiana e un libro che racconta la storia di Villa Santa Maria. All’iniziativa hanno partecipato il prefetto di Chieti Silvana D’Agostino, il comandante della Compagnia Carabinieri di Atessa Francesco Giovine, il comandante provinciale dei carabinieri di Chieti Cosimo Damiano Di Caro, il comandante della Stazione Carabinieri di Villa Santa Maria Mirko Mucci, il maresciallo dei Carabinieri forestali Massimiliano D’Achille, l’avvocato Piero Nasuti, il sindaco Giuseppe Finamore, il vicesindaco Marcello Fortunato, l’assessore Ilaria Trivellato, il prof.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Villa Santa Maria “Battesimo civico” per i neodiciottenni di Miglianico Lo scorso venerdì a Miglianico si è svolto il battesimo civico dedicato ai neodiciottenni, un momento importante per celebrare la maggiore età e la crescita personale. Festa dei 18enni pisani: alla Stazione Leopolda il 'battesimo civico' Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Villa Santa Maria Argomenti discussi: A Villa Santa Maria il Battesimo civico per i neomaggiorenni; Spettacolando - Battesimo di parole con l'eclettico Bergonzoni per la sala grande del Politeama; Al via 'Fare Insieme', il network civico che unisce i territori del Lazio: tra i protagonisti il vicesindaco di Frosinone, Antonio Scaccia. Battesimo civico per i neodiciottenni di MiglianicoL’amministrazione comunale ha consegnato ai neodiciottenni una copia della Costituzione italiana ... chietitoday.it La grande festa per i diciottenni, torna il battesimo civicoIl Comune di Pisa ha festeggiato venerdì sera i giovani pisani che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2025. Il battesimo civico, organizzato per il settimo anno, è un’iniziativa pensata per ... lanazione.it Ufficializzate le date dello stop del Besanino tra Triuggio e Villasanta. Rinviato, invece, il dettaglio dei mezzi sostitutivi, tra primi indirizzi e le richieste del territorio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.