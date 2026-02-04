Quindici arresti di camorra ma Scampia libera resta una ‘favola’

Quindici persone sono finite in manette in un’operazione contro la camorra a Scampia. Nonostante gli arresti, il quartiere si presenta ancora come un luogo difficile, con palazzi alti e strade vuote che si riempiono solo con il rumore del traffico, dei passi e delle voci dei ragazzi. La zona resta quella di sempre, tra la realtà dura e le apparenze di un quartiere che ancora fa parlare di sé.

Scampia. Palazzi alti, grigi, non distanti uno dall’altro. Strade larghe che sembrano vuote, fino a quando non senti il traffico, i passi, le voci dei ragazzi che giocano o corrono con la droga in tasca. Piazza di spaccio aperta giorno e notte.Qui il clan Raia muove i fili del quartiere come se.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Colpo al clan Amato-Pagano: 15 arresti. "Scampia non è libera dalla camorra" |VIDEO

Questa mattina alle prime luci dell’alba, le forze dell’ordine hanno messo a segno un blitz che ha portato in manette 15 persone ritenute affiliate al clan Amato-Pagano.

Blitz anti Camorra a Scampia, nel mirino il clan Raia: arrestati quindici presunti affiliati

Questa mattina a Scampia, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in vari quartieri, arrestando quindici persone ritenute legate al clan Raia.

Argomenti discussi: Troppi furti senza chiedere il permesso al clan Aprea: punito un 44enne; Traffico di oli esausti legato al clan Moccia: raffinati per fare biodiesel da vendere all'estero. Maxi sequestro; FASE FATTURE E LEGAMI CON CAMORRA, ARRESTI A BOLOGNA, SEQUESTRI IMMOBILI ANCHE A L'AQUILA; CAMORRA: SCACCO AL CLAN SENESE, TRA ARRESTATI IL FRATELLO DELLA CIRINNA'.

