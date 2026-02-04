Quindici arresti di camorra ma Scampia libera resta una ‘favola’

Quindici persone sono finite in manette in un’operazione contro la camorra a Scampia. Nonostante gli arresti, il quartiere si presenta ancora come un luogo difficile, con palazzi alti e strade vuote che si riempiono solo con il rumore del traffico, dei passi e delle voci dei ragazzi. La zona resta quella di sempre, tra la realtà dura e le apparenze di un quartiere che ancora fa parlare di sé.

Scampia. Palazzi alti, grigi, non distanti uno dall'altro. Strade larghe che sembrano vuote, fino a quando non senti il traffico, i passi, le voci dei ragazzi che giocano o corrono con la droga in tasca. Piazza di spaccio aperta giorno e notte.Qui il clan Raia muove i fili del quartiere come se.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Scampia Camorra Colpo al clan Amato-Pagano: 15 arresti. "Scampia non è libera dalla camorra" |VIDEO Questa mattina alle prime luci dell'alba, le forze dell'ordine hanno messo a segno un blitz che ha portato in manette 15 persone ritenute affiliate al clan Amato-Pagano. Blitz anti Camorra a Scampia, nel mirino il clan Raia: arrestati quindici presunti affiliati Questa mattina a Scampia, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione in vari quartieri, arrestando quindici persone ritenute legate al clan Raia.

