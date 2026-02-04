Questa mattina a Scampia, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in vari quartieri, arrestando quindici persone ritenute legate al clan Raia. Le sirene hanno rotto il silenzio del quartiere, le porte sono state scardinate e gli agenti si sono mossi in tutta fretta. La operazione mira a colpire un giro di affari illeciti che da tempo tiene sotto scacco questa zona di Napoli.

Questa mattina Scampia si è svegliata con le sirene delle forze dell’ordine, i portoni spalancati dagli agenti e quella che è sembrata una caccia all’uomo. Un blitz chirurgico, di quelli che arrivano quando la città è ancora sospesa tra notte e giorno, che è stato preparato meticolosamente e da diverso tempo. Ad entrare in azione sono stati i Carabinieri e la Polizia di Stato che hanno arrestato quindici persone. Il bersaglio, com’è facilmente intuibile dal dispiegamento di forze, è la Camorra che, malgrado gli sforzi delle autorità, resta una delle più grandi e pericolose organizzazioni criminali operanti in Italia e non solo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Blitz anti Camorra a Scampia, nel mirino il clan Raia: arrestati quindici presunti affiliati

Approfondimenti su Scampia Camorra

Questa mattina, polizia e carabinieri hanno fatto un grande blitz a Scampia, nel quartiere della periferia Nord di Napoli.

Un poderoso blitz dei Carabinieri ha colpito il cuore del Rione Sanità, arrestando otto persone legate al clan Sequino-Savarese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Scampia Camorra

Argomenti discussi: Maxi blitz a Scampia, perquisizioni e arresti in corso; Scampia, blitz anticamorra all'alba: operazione in corso; Castellammare di Stabia, il prefetto nomina la commissione d'accesso in Comune; Rifiuti provenienti da tutta la Campania smaltiti in mezzo ai campi: blitz all’alba, 12 arresti.

Blitz anticamorra a Scampia, 15 arresti di polizia e carabinieriGestiva i vertici rispettando rigorosamente i vincoli di sangue, il clan Raia, a cui presunti componenti oggi la Squadra Mobile di Napoli e i carabinieri del gruppo Napoli hanno notificato 15 arresti ... ansa.it

Blitz anti camorra a Scampia, in azione polizia e carabinieriDalle prime luci dell'alba è in corso una operazione anti camorra congiunta della Polizia di Stato e dei Carabinieri nel quartiere di Scampia. I ... internapoli.it

Torino, ombrelli anti-drone prima del blitz. Le voci dai cortili: “Qui si armano” x.com

#Jesi - San Giuseppe, il blitz anti maranza e le voci dei residenti: «Bene, bisogna insistere» - facebook.com facebook