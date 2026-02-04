Qui Ancona Abbiamo sudato tanto per arrivare lassù

Questa mattina ad Ancona, Andrea Zini ha fatto la differenza. È stato uno dei giocatori che ha dato una svolta alla partita contro il Castelfidardo. Zini ha servito un filtrante dalla linea di fondo che ha messo Kouko davanti al portiere, portando il raddoppio e aiutando la squadra a mettere al sicuro il risultato. La vittoria è arrivata dopo una partita sudata e combattuta.

