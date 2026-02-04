Qui Ancona Abbiamo sudato tanto per arrivare lassù
Questa mattina ad Ancona, Andrea Zini ha fatto la differenza. È stato uno dei giocatori che ha dato una svolta alla partita contro il Castelfidardo. Zini ha servito un filtrante dalla linea di fondo che ha messo Kouko davanti al portiere, portando il raddoppio e aiutando la squadra a mettere al sicuro il risultato. La vittoria è arrivata dopo una partita sudata e combattuta.
È stato uno dei subentrati che ha impresso una svolta alla gara con il Castelfidardo: con quel filtrante dalla linea di fondo che ha imbeccato Gelonese, autore dell’assist per il raddoppio di Kouko, Andrea Zini ha contribuito a mettere in cassaforte la partita. Non è la prima volta che l’esterno d’attacco risulta decisivo a gara in corso e ora mette già nel mirino la sfida del Tubaldi con la Recanatese, squadra dove ha militato l’anno scorso. Andrea, cosa si prova finalmente ad essere in testa alla classifica? "Una bella sensazione, ma anche una grande responsabilità. Ora non dipende più dagli altri, ma da noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Daniel Kouko è il bomber dei biancorossi: "Non sono uno da 30 gol, ma mi metto a disposizione. Lavoreremo come matti per il sogno». "Abbiamo lottato tanto per arrivare lassù»
Daniel Kouko ha rotto una serie negativa di sette partite segnando il gol decisivo nella vittoria contro il Castelfidardo.
