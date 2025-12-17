Bignami | Ad Atreju non abbiamo avuto la fortuna di sentire Schlein Non l' abbiamo vista arrivare – Il video
Ad Atreju non abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare Schlein, né di vederla arrivare. La scena politica si confronta con un'anima opposta, mentre la sinistra all’opposizione si presenta come portatrice di risposte alle sfide create durante il suo governo. Un momento di riflessione sul ruolo e le responsabilità di un’area politica che, pur criticata, si fa sentire nel dibattito pubblico.
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "La sinistra oggi che è all'opposizione ha tutte le risposte ai problemi che ha creato quando era al Governo. Siete nervosi, anch'io lo sarei al posto vostro. Elly Schlein non abbiamo avuto la fortuna di sentirla ad Atreju, non l'abbiamo vista arrivare del resto.", lo ha detto Bignami di FdI in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
l’Italia ha avuto dai fondi PNRR una cosa come 209 miliardi di euro (duecentonove)… ha una crescita dello 0,4%! Se avesse avuto metà di quella somma ora saremo in una conclamata recessione. W Atreju! W Donzelli W Bignami! - facebook.com facebook
