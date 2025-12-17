Bignami | Ad Atreju non abbiamo avuto la fortuna di sentire Schlein Non l' abbiamo vista arrivare – Il video

Ad Atreju non abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare Schlein, né di vederla arrivare. La scena politica si confronta con un'anima opposta, mentre la sinistra all’opposizione si presenta come portatrice di risposte alle sfide create durante il suo governo. Un momento di riflessione sul ruolo e le responsabilità di un’area politica che, pur criticata, si fa sentire nel dibattito pubblico.

Arrivano leader, politici e attori. Ma il vero protagonista di Atreju è Donzelli, la "trottola" - Patrono di Castel San'Angelo per dieci giorni, il responsabile dell'organizzazione, l'uomo macchina di Fratelli d'Italia, è il più amato dal pubblico. ilfoglio.it

Foto nazi, gaffe e guai: la scalata al partito di Bignami all’ombra di Giorgia - ROMA – Di Giorgia Meloni si sente dire spesso che è brava, scaltra, anche coraggiosa e che in Europa, sta facendo assai meglio di quel che si temeva. repubblica.it

l’Italia ha avuto dai fondi PNRR una cosa come 209 miliardi di euro (duecentonove)… ha una crescita dello 0,4%! Se avesse avuto metà di quella somma ora saremo in una conclamata recessione. W Atreju! W Donzelli W Bignami! - facebook.com facebook

