Il Bologna perde ancora in casa e la crisi si fa sentire. Loftus-Cheek apre le marcature e mette il tris, lasciando i tifosi bolognesi con il dubbio di come uscire da questa fase negativa. Il giudice dell’Arena ha emesso due sentenze: la corsa scudetto resta aperta, ma la squadra di casa deve subito trovare soluzioni se non vuole peggiorare la sua situazione.

Il tribunale del Dall’Ara ha emesso due sentenze. La prima è che la corsa scudetto resta ancora un duello da seguire quantomeno con interesse. Il tre a zero con cui il Milan si disfa del Bologna vale quota 50 punti e il ritorno a meno cinque dall’ Inter capolista. Anche se a Massimiliano Allegri piace tenere lo sguardo sullo specchietto retrovisore e godersi il più quattro sul Napoli e il più cinque sulla Juve. L’altra sentenza - e forse qui è una Cassazione - è che cala il sipario sul campionato del Bologna. Pesantissima la sconfitta di ieri sera, la quinta delle ultime sei gare giocate davanti al proprio pubblico che fa scivolare Orsolini e compagni al decimo posto a trenta punti, dietro persino all’Udinese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Questo Diavolo è sempre lì. Loftus-Cheek lancia il tris. Bologna indifeso: vera crisi

Approfondimenti su Loftus Cheek Scudetto

Alle 20:45, al Dall’Ara, il Milan vince 1-0 contro il Bologna.

Il Milan vince a Bologna con un netto 3-0 e porta a casa tre punti importanti.

Ultime notizie su Loftus Cheek Scudetto

Italiano sconfitto da Allegri, il Corriere di Bologna: Vede il Diavolo e sparisceIl Bologna vede il Diavolo e sparisce. È questo il titolo scelto oggi dal Corriere di Bologna per aprire la sua prima pagina all'indomani. tuttomercatoweb.com

One Piece 1171: è arrivato il momento di accogliere il nuovo Frutto del Diavolo più devastante della storiaI Frutti del Diavolo sono il cuore pulsante di One Piece fin dal primissimo capitolo. In cambio dell’impossibilità di nuotare, questi frutti hanno sempre ... drcommodore.it

Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot affondano Italiano: i rossoneri a -5 dalla capolista - facebook.com facebook

. @acmilan ,Allegri: “Loftus Cheek e Nkunku hanno fatto bene. Dobbiamo ancora recuperare Leao e Pulisic, speriamo di riaverli per la trasferta di Pisa”. x.com