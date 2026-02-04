Loftus-Cheek firma il tris del Milan | Bologna battuto 3-0 con prestazione solida e carattere

Il Milan vince a Bologna con un netto 3-0 e porta a casa tre punti importanti. Loftus-Cheek apre le marcature e firma il tris, aiutando i rossoneri a conquistare una vittoria solida e convincente. Il Bologna, invece, fatica a reagire e si arrende senza troppe complicazioni. La partita si è messa subito bene per il Milan, che ha mostrato carattere e determinazione dall’inizio alla fine.

Il Milan conquista tre punti preziosi in trasferta, espugnando il Dall’Ara di Bologna con un netto 3-0. La vittoria, ottenuta con una prestazione solida e carattere, si deve a una tripletta di gol che ha definito il match fin dal primo tempo. Il primo a segnare è stato Thomas Loftus-Cheek, che ha trovato la via del goal con un tiro preciso dal limite dell’area, dopo una combinazione rapida con il centrocampo. Il gol ha scosso l’atmosfera del pubblico bolognese e ha dato il segnale del dominio rossonero. Il raddoppio è arrivato poco dopo, con un’azione personale di Dodi Nkunku, che ha superato due difensori con abilità e precisione, chiudendo con un pallonetto sotto la traversa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Milan conquista Bologna con un netto 3-0.

Questa sera allo stadio Dall’Ara si gioca Bologna-Milan, partita valida per la 23ª giornata di Serie A.

Il Milan espugna Bologna: 3-0 con Loftus-Cheek, Nkunku e RabiotBOLOGNA (ITALPRESS) – Il Milan, nonostante la piena emergenza offensiva, senza Pulisic e Saelemaekers e con Leao costretto alla ... iltempo.it

Bologna-Milan 0-3, pagelle e tabellino: Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot firmano il tris al Dall'Ara, rossoneri dominanti e Allegri torna a -5 dall'InterI rossoneri di Allegri calano il tris e rispondono a Inter, Napoli e Juventus: monologo del Milan e altra sconfitta casalinga per il Bologna, con un punto nelle ultime sei al Dall’Ara. msn.com

Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot affondano Italiano: i rossoneri a -5 dalla capolista - facebook.com facebook

. @acmilan ,Allegri: “Loftus Cheek e Nkunku hanno fatto bene. Dobbiamo ancora recuperare Leao e Pulisic, speriamo di riaverli per la trasferta di Pisa”. x.com