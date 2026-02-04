Quel drappello di 3 deputati Nei sondaggi vale Soumahoro E i social già lo scaricano

Nei sondaggi, lui è davanti. Un piccolo gruppo di tre deputati fa già parlare di sé, mentre i social lo danno in ascesa. Nel frattempo, il generale Roberto Vannacci si lancia in un nuovo progetto politico, inseguendo un sogno e guardando avanti. La scena politica si muove con rapidità, tra conferme e sorprese.

Insegue "un sogno" il generale Roberto Vannacci (per citare la prima dichiarazione da segretario del suo nuovo partito) e guarda al futuro. Al "Futuro Nazionale". Per molti, incerto. Buio. C'è chi scommette che l'addio alla Lega sarà l'inizio della sua morte politica. D'altronde chi ha lasciato il centrodestra per seguire le ambizioni personali non ha mai fatto una bella fine. È sparito. Scomparso. I leghisti citano Gianfranco Fini con il suo "Futuro e Libertà". Solo un vago e vecchio ricordo. Le ambizioni dell'ex paracadutista incursore sono grandi. Forse troppo. "Ora Giorgia Meloni dovrà tenerci in considerazione, non può ignorarci! I sondaggi che abbiamo richiesto ci danno tra il 3% e il 5%" ci dice un vanaccino della prima ora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

