M5s Antonio Noto svela il bluff | Lo votano ma solo nei sondaggi
Il Movimento 5 Stelle percepito oltre quello reale. Sì, perché Giuseppe Conte vanta l'elettorato più deluso di altri. La riprova? Le ultime elezioni. Un risultato giustificato da Rocco Casalino, ex portavoce del leader grillino, con una semplice frase: "Contano i sondaggi e i sondaggi ci danno al 14 per cento". Eppure "i sondaggi offrono una fotografia del momento. Non del voto" rimarca il sondaggista Livio Gigliuto a cui fa eco Giovanni Diamanti: "Il bacino M5s è tra i più permeabili all’astensione". E per Antonio Noto: "C’è anche un tema legato alla delusione degli elettori". E le Regionali in Puglia e in Campania ne sono la conferma, visto che ci si aspettava nettamente di più. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
