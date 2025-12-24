Soumahoro guarda già alle elezioni | pronto a candidarmi

''sento il dovere e la responsabilità di difendere l'interesse del nostro Paese nel mondo'', ha detto Soumahoro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Soumahoro si ricicla come leader di un partito islamico. L'ultimo caso dell'ex paladino della sinistra - Di Aboubakar Soumahoro ci si ricorda, fino a poco tempo fa, come del deputato entrato a Montecitorio con gli stivali sporchi di fango, simbolo della lotta per i braccianti e dei diritti degli ultimi. iltempo.it

Soumahoro verso destra: "Sono pronto a candidarmi con le forze del tricolore". Non è più di sinistra "Sono un pragmatico, tanto che a capodanno andrò in Africa, per incoraggiare un partenariato win-win" L'intervista di Ginevra Leganza - facebook.com facebook