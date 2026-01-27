' Vicini di casa' commedia sull’apparente equilibrio delle relazioni con Sandrelli e Alberti

‘Vicini di casa’ è una commedia che esplora le dinamiche delle relazioni di coppia, interpretata da Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. In scena al Teatro Comunale Claudio Abbado, l’evento offre uno sguardo sobrio e riflessivo sui temi dell’intimità e delle convenzioni sociali, rappresentando un’occasione per riflettere sulle sfumature delle relazioni quotidiane.

Al Teatro Comunale Claudio Abbado arriva 'Vicini di casa', una commedia irriverente ma misurata, capace di indagare i nodi dell'intimità e le convenzioni della vita di coppia: in scena, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, venerdì 30 e sabato 31 alle 20.30 e domenica 1 febbraio alle 16. Anna e Giulio sono insieme da molti anni. Hanno una figlia, un lavoro e una quotidianità segnata da compromessi e rinunce: lui ha accantonato il sogno di fare il musicista, lei ha rinunciato al desiderio di un secondo figlio.

