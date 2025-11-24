AVELLINO PD e Casa Riformista avanti | tutti i dati in tempo reale

Tempo di lettura: 7 minuti E’ iniziato da pochi minuti lo scrutinio per l’elezione del presidente e del consiglio regionale della Campania. Il primo dato ufficiale è l’affluenza al voto, che si attesta al su base regionale. Sono che si sono recati alle urna per esprimere la preferenza in vista del rinnovo del Consiglio regionale della Campania non superano il 45%: cinque anni fa il dato complessivo dell’affluenza fu del 52,06%, Nella città capoluogo ha votato una percentuale di 51,75% di elettorali, mentre nel 2020 il 59,83%. A tre ore dall’inizio dello spoglio In Irpinia guidano le liste Pd e Casa Riformista, in particolare i candidati Maurizio Petracca ed Enzo Alaia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - AVELLINO/ PD e Casa Riformista avanti: tutti i dati in tempo reale

