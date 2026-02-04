Quattro week end senza treni sulla linea Novara-Arona

4 feb 2026

Nei prossimi quattro fine settimana, i treni sulla linea Novara-Arona non circoleranno. Rfi ha deciso di sospendere il servizio per fare lavori infrastrutturali sulla tratta. I treni non saranno disponibili nei fine settimana del 7 e 8 febbraio, del 21 e 22 febbraio, e anche del 7, 8, 14 e 15 marzo. I pendolari dovranno trovare alternative per spostarsi in quei giorni.

Niente treni per quattro week end sulla linea Novara-Arona.Lo stop è stato deciso da Rfi per consentire i lavori infrastrutturali sulla tratta ferroviaria, programmati nei fine settimana del 7 e 8 e 21 e 22 febbraio e del 7 e 8 e 14 e 15 marzo.Per garantire la continuità del servizio, è stata.

