Nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste Forlì in piazza Ordelaffi
Dopo la manifestazione unitaria con associazioni e sindacati di sabato scorso, in occasione della Giornatainternazionale di solidarietà con il popolo palestinese, Mani Rosse Antirazziste Forlì tornerà in Piazza Ordelaffi giovedì alle 18:15 per un nuovo sit-in. Il gruppo ricorda "il genocidio in.
Altri contenuti sullo stesso argomento
