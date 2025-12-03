Nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste Forlì in piazza Ordelaffi

Forlitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la manifestazione unitaria con associazioni e sindacati di sabato scorso, in occasione della Giornatainternazionale di solidarietà con il popolo palestinese, Mani Rosse Antirazziste Forlì tornerà in Piazza Ordelaffi giovedì alle 18:15 per un nuovo sit-in. Il gruppo ricorda “il genocidio in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

