Il nuovo partito di Roberto Vannacci entra nei sondaggi e fa già parlare di sé. Secondo le ultime rilevazioni, il movimento ottiene una percentuale di consensi che non passa inosservata. La domanda che molti si pongono è quanto possa influire sugli altri schieramenti e a chi sottrae più voti. Intanto, Vannacci si prepara a consolidare la sua presenza sulla scena politica italiana.

Il nuovo soggetto politico guidato da Roberto Vannacci entra ufficialmente nel perimetro dei sondaggi e lo fa con una percentuale tutt'altro che trascurabile. Secondo l'ultima rilevazione YouTrend per Sky Tg24, Futuro Nazionale vale oggi il 4,2% delle intenzioni di voto, superando la soglia di sbarramento e collocandosi immediatamente alle spalle dell'Alleanza Verdi-Sinistra, balzando subito davanti ad Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. Un risultato che, pur non sconvolgendo gli equilibri complessivi, introduce un nuovo elemento di competizione all'interno dell'area di destra e del campo conservatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quanto vale il nuovo partito di Vannacci e a chi sottrae i voti? Tutti i dati del sondaggio

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di correre da solo alle prossime elezioni del 2027 con il suo nuovo partito, Futuro Nazionale.

Roberto Vannacci si prepara a lasciare la Lega e a creare un nuovo partito, Futuro Nazionale.

