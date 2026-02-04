Quanto pesa lo strappo di Vannacci nella sfida elettorale del 2027

Vannacci ha lasciato la Lega, sorprendendo molti. La sua decisione arriva in un momento delicato, e apre uno scenario inaspettato per la corsa alle elezioni del 2027. La rottura con il partito è stata rapida e difficile da prevedere. Ora Vannacci si trova a dover scegliere come muoversi da solo, mentre il quadro politico si fa più incerto.

L’uscita dalla Lega, da molti ritenuta improbabile se non impossibile, alla fine si è realizzata nel peggiore dei modi. Ingrato e traditore gli aggettivi più ricorrenti usati dagli esponenti leghisti. Salvini “deluso e amareggiato” dovrà in qualche modo riformulare la linea politica. Zaia polemizza indirettamente con Salvini: gli abbiamo aperto le porte e accolto come un principe. Un sondaggio a caldo accredita Vannacci del 4,2% dei consensi. È prematuro pesare la forza di un partitino senza un orizzonte politico e con un leader ambizioso nelle aspirazioni quanto modesto nella strategia politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Quanto pesa lo strappo di Vannacci nella sfida elettorale del 2027 Approfondimenti su Vannacci Sfida Elettorale Lega, lo ‘strappo’ di Vannacci sull’Ucraina…ma lo seguono in due Il generale Vannacci ha espresso una posizione critica sulla politica italiana riguardo all’Ucraina, distinguendosi dalla maggioranza del suo partito. Fullkrug, l'antidoto del Milan alle piccole: quanto pesa nella lotta scudetto Fullkrug si sta affermando come un elemento chiave nella lotta del Milan contro le squadre di bassa classifica. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vannacci Sfida Elettorale Argomenti discussi: Cosenza, lo strappo in Giunta: Pina Incarnato rompe il silenzio dopo la revoca delle deleghe; Scaccia–Lega, lo strappo che cambia le regole del gioco; Lo strappo è servito: Vannacci lascia la Lega. Terremoto politico da Roma a Frosinone; Derby che pesa più della classifica: Sambiase–Vigor Lamezia di fronte al D’Ippolito. Sky tg24. . Luca Zaia, in collegamento dalla Fiera di Verona, durante Timeline è intervenuto sull'uscita di Roberto Vannacci dalla Lega. "I sondaggi lasciano il tempo che trovano" ha detto l'ex governatore veneto, ricordando come alle ultime elezioni regionali il - facebook.com facebook Il tentativo era soffiare a Meloni la base nostalgica, nel momento in cui FdI diventava più "governativo". E quella base ha un peso, come testimoniano preferenze raccolte da Vannacci alle europee. Ma è una strategia identitaria che ti fa perdere più voti di quelli x.com

