Fullkrug l' antidoto del Milan alle piccole | quanto pesa nella lotta scudetto

Fullkrug si sta affermando come un elemento chiave nella lotta del Milan contro le squadre di bassa classifica. La sua presenza in attacco rappresenta un ulteriore fattore di stabilità e affidabilità, contribuendo alla regolarità dei risultati. Con questa dinamica, il Milan si avvicina sempre più agli obiettivi stagionali, in un contesto in cui la gestione delle partite più semplici si rivela cruciale per la conquista dello scudetto.

Avanti in fotocopia. Di (meritatissimo) corto muso. La partita del Milan con il Lecce ha ricordato quella giocata dall’Inter pochi giorni fa: stesso stadio, stesso freddo, stesso avversario. Lungo stallo, qualche patimento, occasioni numerose, Falcone che para tutto, il risultato che non si sblocca e subentra un po’ di ansia. Con Chivu che a un certo punto ne fa alzare cinque dalla panchina, tra cui Lautaro e Pio Esposito e quest’ultimo che finisce per decidere la partita al 78’. E così Allegri, con un Leao ancora dolorante, ieri a un certo punto per sbloccarla ha fatto i primi due cambi, Loftus-Cheek e Füllkrug, il primo va vicinissimo al gol, il secondo lo realizza al 76’. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

