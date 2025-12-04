Sondaggi politici Fratelli d'Italia sale di nuovo al 30% crolla il M5s | chi prende più voti

FdI sopra il 30%. Leggero calo per il Pd mentre il M5S perde più voti di tutti. FI in vantaggio sulla Lega. Ecco cos'è emerso dal sondaggio politico di Ixé. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Una nuova generazione di comunicatori politici e sondaggisti sta nascendo anche in Italia. Con la Scuola di sondaggi e comunicazione politica 2025, organizzata da noi di PROPAGANDA - comunicazione politica e campagne elettorali con Sondaggi Bidimedi Vai su Facebook

Sondaggi politici: frena FdI, in crescita M5s e Lega Vai su X

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale di nuovo al 30%, crolla il M5s: chi prende più voti - Leggero calo per il Pd mentre il M5S perde più voti di tutti. Riporta fanpage.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora sopra il 30%, sotto il Pd: chi vince - Ecco l’ultimo sondaggio politico realizzato dall’istituto Ixè. Segnala fanpage.it

Sondaggi politici: passo indietro per Fratelli d'Italia e Pd, sale il Movimento 5 Stelle - L'ultimo sondaggio Swg del 1°dicembre sorride al partito di Giuseppe Conte: lievi flessioni per Fratelli d'Italia e Pd, sale la Lega ... Come scrive it.blastingnews.com

Sondaggi politici, calano i partiti che non ti aspetti. Schlein al governo? - Sondaggi politico elettorali, Elly Schlein può andare al governo? Come scrive money.it

Sondaggi 2025, Fratelli d’Italia su, crescono Forza Italia e Pd, M5s e Lega in caduta libera - I nuovi dati dei sondaggi registrano movimenti minimi ma significativi: centrosinistra in lieve ripresa, centrodestra stabile con cali contenuti e piccoli partiti ancora in affanno nei consensi nazion ... msn.com scrive

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia in calo, su Lega e M5S - Stando al sondaggio realizzato da Swg per La7, Fratelli d’Italia arretra dello 0,3% rispetto alla sett ... Come scrive blitzquotidiano.it