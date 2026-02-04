Dopo aver annunciato di aver lasciato la Lega, Roberto Vannacci torna a far parlare di sé. All’indomani della decisione, sui social circola di nuovo il video del suo discorso a Pontida. In quell’occasione, l’ex generale aveva detto di non voler abbandonare il partito, parlando di onore e di parola data. Ora, le sue parole sembrano assumere un nuovo significato, mentre i commenti si moltiplicano online.

All’indomani della decisione di Roberto Vannacci di lasciare la Lega, torna virale sul web il discorso che l’ex generale ha tenuto a Pontida durante il quale assicurava che non avrebbe abbandonato il partito. A condividere il video è stato lo stesso Matteo Salvini, che si è detto “deluso” e “amareggiato” dalla decisione di Vannacci. Nel video, che risale al 21 settembre scorso, l’ex generale afferma: “Mi accusano di usare la Lega come un taxi, come un pulmino. Mi dicono ‘eh, ora Vannacci se ne va’. E invece eccomi qui con voi. Perché io credo nell’onore e nella parola data. Ancora ci credo, e andremo avanti tutti insieme”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quando Vannacci diceva: “Mi accusano di usare la Lega come un taxi, sono qui perché credo nell’onore e nella parola data” | VIDEO

Domenica 21 settembre, Roberto Vannacci ha preso parola a Pontida davanti a un grande pubblico.

Roberto Vannacci, il generale in fuga, ha deciso di camminare da solo, ma non piace a tutti.

