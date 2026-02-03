Domenica 21 settembre, Roberto Vannacci ha preso parola a Pontida davanti a un grande pubblico. Ha risposto alle critiche dicendo di non usare la Lega come un taxi o un pulmino, ma di essere lì con i sostenitori e di credere nella parola data. Le sue parole hanno attirato l’attenzione, in un momento in cui il partito si prepara a una campagna importante.

È domenica 21 settembre. Roberto Vannacci sale sullo storico palco della Lega di Pontida: “Mi accusano di usare la Lega come un taxi, come un pulmino. Mi dicono “eh, ora Vannacci se ne va”. E invece eccomi qui con voi. Perché io credo nell’onore e nella parola data. Ancora ci credo, e andremo avanti tutti insieme”. Il video con le dichiarazioni dell’ex generale, che oggi ha lasciato ufficialmente il Carroccio (e dunque a distanza di quattro mesi da quel giorno a Pontida), è stato rilanciato sui social proprio da Matteo Salvini. L'articolo Quando Vannacci a Pontida diceva: “Mi accusano di usare la Lega come un taxi, e invece sono qui con voi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando Vannacci a Pontida diceva: “Mi accusano di usare la Lega come un taxi, e invece sono qui con voi. Credo nella parola data”

Vannacci lascia la Lega e annuncia di andare avanti da solo.

