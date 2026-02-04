Quando gli scontri di piazza sono di destra i violenti sono casi isolati e nessun politico è complice

Questa mattina, il dibattito sulla violenza politica si riaccende dopo i recenti scontri di piazza. I politici di destra, come Meloni e Salvini, continuano a sottolineare che quei momenti di tensione sono casi isolati e che i violenti non rappresentano nessuno. Meloni ha ribadito che la violenza non ha nulla a che vedere con le proteste pacifiche, mentre Salvini ha espresso solidarietà ai lavoratori che manifestano senza ricorrere alla violenza. La discussione si concentra ancora una volta su come distinguere le proteste legittime dalle azioni

Ricordate l'assalto alla Cgil? Allora Meloni distinse la violenza dalle "proteste legittime" e Salvini espresse vicinanza "per i lavoratori che manifestano pacificamente". Oggi invece la destra dopo gli scontri di Torino, parla di complicità, connivenze e coperture politiche.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Cgil Protesta Gli estremisti non sono isolati Quanti sono gli autovelox illegali in Italia e in quali casi le multe sono nulle In Italia, meno di un autovelox su dieci risulta in regola. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cgil Protesta Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Scontri di Torino, cosa è accaduto nel chilometro di guerriglia. Chat Telegram, bidoni e l’agguato. Scontri di Torino, la procura valuta il reato di devastazione: quando si configuraTre gli arrestati e 24 le persone identificate e denunciate, per reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale al travisamento, fino all’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità al porto d ... msn.com Scontri al corteo, il sindaco di Torino contro Piantedosi: «Mi aspetto che lo Stato sappia prevenire quando il rischio è noto e le informazioni ci sono»Stefano Lo Russo in Consiglio comunale: «È così che si tutela il diritto di manifestare, separando chi dissente da chi delinque. Giorgia Meloni? Con lei confronto corretto e rispettoso» ... torino.corriere.it Piantedosi dopo gli scontri di Torino: "Strategia di eversione dell'ordine democratico" | Informativa urgente del ministro dell'Interno dopo gli scontri di piazza. L'opposizione replica: "I manifestanti pacifici hanno il diritto di andare in piazza". x.com POLITICA IN ITALIA Informativa urgente del ministro dell'Interno dopo gli scontri di piazza sabato a Torino. L'opposizione replica: "I manifestanti pacifici hanno il diritto di andare in piazza". - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.