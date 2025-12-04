Gli estremisti non sono isolati

Un filo rosso collega alcuni eventi accaduti nelle ultime settimane: la guerriglia urbana di Bologna in occasione della partita del Maccabi di Tel Aviv, il raid squadrista Pro Pal alla redazione della Stampa di Torino, la cittadinanza onoraria, sempre a Bologna, a Francesca Albanese e, infine, la porta chiusa in faccia all'Esercito italiano dal Dipartimento di Filosofia dell'Alma Mater. Fatti diversi che, tuttavia, dimostrano due cose: 1 ) C'è un sentimento anti occidentale che attraversa alcuni settori della società; 2) Importanti istituzioni non hanno la volontà (o il coraggio) di prendere le distanze da esso (o quantomeno dalle sue degenerazioni). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondisci con queste news

