Oggi il curling di Milano-Cortina entra nel vivo, ma l’Italia aspetta ancora il suo debutto. Stefania Constantini e Amos Mosaner scenderanno in pista domani, giovedì 5 febbraio, per la prima partita del round robin di doppio misto. Le due coppie italiane affronteranno altre nove squadre e solo le prime quattro si qualificheranno per le semifinali. La competizione si fa sempre più intensa, e gli azzurri puntano a partire forte.

Anche se il round robin di doppio misto del curling inizierà oggi, l’Italia farà il proprio esordio domani, giovedì 5 febbraio, alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Stefania Constantini ed Amos Mosaner affronteranno altre 9 coppie e le prime quattro classificate avranno accesso alle semifinali. L’Italia affronterà giovedì 5 Corea del Sud e Canada, venerdì 6 Svizzera ed Estonia, sabato 7 Svezia e Norvegia, domenica 8 Cechia e Gran Bretagna, e lunedì 9 gli Stati Uniti. Nella stessa giornata si disputeranno le semifinali, mentre martedì 10 andranno in scena le finali. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, per il curling la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o RaiSportHD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, 2 o 3, Eurosport1 o 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando giocano Constantini-Mosaner nel curling? Orari, avversarie, tv

Approfondimenti su Constantini Mosaner

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Gli Europei di calcio a 5 2026 si svolgeranno dal 21 gennaio al 7 febbraio, con le partite che si disputeranno in Lettonia, Lituania e Slovenia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Constantini Mosaner

Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le partite di curling; Curling, Milano Cortina 2026: quando giocano Stefania Constantini e Amos Mosaner nel doppio misto; Amos Mosaner: Basta ironie sul curling. Torno ai Giochi con Stefania Constantini per un altro oro; Stefania Constantini e Amos Mosaner, le partite più iconiche: imbattuti nel doppio misto tra Olimpiadi e Mondiali · Curling.

Quando giocano Constantini-Mosaner nel curling? Orari, avversarie, tvAnche se il round robin di doppio misto del curling inizierà oggi, l'Italia farà il proprio esordio domani, giovedì 5 febbraio, alle Olimpiadi di ... oasport.it

Curling, Italia in campo domani: Constantini e Mosaner contro Corea e CanadaDomani, giovedì 5 febbraio, prenderà il via la prima giornata completa del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri Stefania Constantini e Amos Mo ... it.blastingnews.com

Stefania Constantini difende con Amos Mosaner l'oro olimpico vinto a Pechino 2022: «La spazzata incide, ma il lancio è tutto» - facebook.com facebook

Amos Mosaner: “Basta ironie sul curling. Torno ai Giochi con Stefania Constantini per un altro oro” x.com