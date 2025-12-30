Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia dove vederla in tv e streaming
La United Cup 2026 si avvicina, con le partite dell’Italia in programma a Perth e Sydney. I match contro Svizzera e Francia si terranno nei prossimi giorni, con orari e modalità di visione da definire. La competizione rappresenta il primo importante torneo del nuovo anno tennistico, aprendo la stagione internazionale di ATP e WTA dopo una partenza leggermente posticipata rispetto agli anni precedenti.
Il tema United Cup inizia ad avvicinarsi ancora, passo dopo passo: il primo vero torneo del 2026 prende il via da Perth e Sydney, considerato che le effettive stagioni ATP e WTA stavolta cominciano qualche giorno più tardi (è capitato che ci siano stati inizi prima dell’anno). L’Italia, per l’occasione capitanata da Stefano Cobolli, padre di Flavio (va sempre ricordato che, essendo l’evento fuori dall’egida ITF, non prevede l’uso dei capitani di Davis e Billie Jean King Cup), avrà (di nuovo) Svizzera e Francia. Saranno peraltro tutti confronti interessanti, perché ci sono molti ingredienti: la conferma di Jasmine Paolini, la nuova stabilizzazione di Belinda Bencic, l’ulteriore lancio di Flavio Cobolli, l’ultimo ballo di Stan Wawrinka, le domande di Arthur Rinderknech e Lois Boisson, un altro anno da accoppiata per Sara Errani e Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Quando si giocano Italia-Svizzera e Italia-Francia, United Cup 2026: programma, orari, tv, streaming
Leggi anche: Calendario United Cup 2026: orari, programma, tv, streaming, incroci dai gironi alla finale
Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia, dove vederla in tv e streaming - Il tema United Cup inizia ad avvicinarsi ancora, passo dopo passo: il primo vero torneo del 2026 prende il via da Perth e Sydney, considerato che le ... oasport.it
United Cup 2026: la entry list e l’elenco di tutti i giocatori ATP e WTA - Sempre più vicino il momento dell'inizio della United Cup 2026, con numerose figure di spicco del tennis sia ATP che WTA a prendere il via. oasport.it
United Cup su SuperTennis: tutto sulla Francia che sfida l'Italia - Due rivelazioni della stagione appena conclusa, i Top 40 Arthur Rinderknech e Lois Boisson, guideranno la Francia in United Cup. sport.tiscali.it
Toys Center Italia Gioca, sfida, divertiti! Fino al 6 gennaio, scegli 3 giochi di società o puzzle: il meno caro è gratis. Solo da Toys Center: https://www.toyscenter.it/3x2-sui-giochi-di-societa/ #toyscenter #promo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.