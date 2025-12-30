Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia dove vederla in tv e streaming

La United Cup 2026 si avvicina, con le partite dell’Italia in programma a Perth e Sydney. I match contro Svizzera e Francia si terranno nei prossimi giorni, con orari e modalità di visione da definire. La competizione rappresenta il primo importante torneo del nuovo anno tennistico, aprendo la stagione internazionale di ATP e WTA dopo una partenza leggermente posticipata rispetto agli anni precedenti.

Il tema United Cup inizia ad avvicinarsi ancora, passo dopo passo: il primo vero torneo del 2026 prende il via da Perth e Sydney, considerato che le effettive stagioni ATP e WTA stavolta cominciano qualche giorno più tardi (è capitato che ci siano stati inizi prima dell’anno). L’Italia, per l’occasione capitanata da Stefano Cobolli, padre di Flavio (va sempre ricordato che, essendo l’evento fuori dall’egida ITF, non prevede l’uso dei capitani di Davis e Billie Jean King Cup), avrà (di nuovo) Svizzera e Francia. Saranno peraltro tutti confronti interessanti, perché ci sono molti ingredienti: la conferma di Jasmine Paolini, la nuova stabilizzazione di Belinda Bencic, l’ulteriore lancio di Flavio Cobolli, l’ultimo ballo di Stan Wawrinka, le domande di Arthur Rinderknech e Lois Boisson, un altro anno da accoppiata per Sara Errani e Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it

