Fabrizio Corona ha deciso di fermare un gossip che stava facendo il giro del web, legato a una donna che ha amato profondamente. In un’intervista, l’ex paparazzo spiega i motivi della sua scelta e mette fine alle voci che volevano coinvolgere il suo passato sentimentale. Corona ha scelto di non alimentare più il chiacchiericcio, preferendo mantenere privata questa parte della sua vita.

Fabrizio Corona rivela perché ha bloccato un gossip clamoroso: c’entra una donna che ha amato davvero. Fabrizio Corona, l’uomo che ha trasformato il pettegolezzo in un’industria, ha sorpreso tutti con una rivelazione che nessuno si aspettava. Durante la sua ospitata a Peppy Night, lo show condotto da Peppe Iodice, ha confessato di aver rinunciato a pubblicare un gossip esplosivo. Una bomba mediatica, a suo dire, che avrebbe scatenato l’inferno: celebrità coinvolte, dinamiche travolgenti, polemiche assicurate. Eppure, niente. Silenzio stampa. Nessun post, nessun titolo. Nessun click. E perché? Per un motivo che colpisce dritto al cuore: rispetto. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Quando Anche Corona Dice Stop: Il Segreto Protetto Per Una Donna Amata!

Approfondimenti su Corona Stop

Fabrizio Corona e Alfonso Signorini si sono scontrati di nuovo, questa volta davanti ai giudici.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Quando Anche Corona Dice Stop: Il Segreto Protetto Per Una Donna Amata!

Ultime notizie su Corona Stop

Argomenti discussi: Corona non ferma Falsissimo: Se mi volete fermare sparatemi. Oggi focus su sistema Mediaset; Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. : parla Fabrizio Corona; Mauro Corona spiega perché scrive: Per dimenticarmi, non ho più nessun problema; Corona attacca Mediaset, Gerry Scotti ci mette la faccia e gli altri gossip da leggere nel weekend.

Fabrizio Corona vuole smascherare il «sistema», ma ne ha fatto parte fino a ieriLa tanto temuta puntata di Falsissimo dedicata a Mediaset è stata caricata su YouTube nonostante il divieto del giudice: ma cosa dice davvero Corona e, soprattutto, è davvero il messaggero di verità c ... vanityfair.it

Corona contro Gerry Scotti, cambia tutto: altre letterine rompono il silenzioAccuse, smentite e nuove testimonianze: il caso Corona-Scotti cambia direzione dopo le parole delle ex Letterine. rds.it

I profili di Fabrizio Corona sono stati rimossi da alcuni social network: sia su Facebook che su Instagram (entrambi di proprietà di Meta) non si trovano più, e i loro indirizzi portano a una pagina in cui si dice che il profilo non è più disponibile facebook

I profili di Fabrizio Corona sono stati rimossi da alcuni social network: sia su Facebook che su Instagram (entrambi di proprietà di Meta) non si trovano più, e i loro indirizzi portano a una pagina in cui si dice che il profilo non è più disponibile x.com