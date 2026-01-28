Fabrizio Corona e Alfonso Signorini si sono scontrati di nuovo, questa volta davanti ai giudici. L’ultima puntata della loro disputa riguarda un’ordinanza che blocca la pubblicazione di alcune notizie, facendo discutere sull’equilibrio tra libertà di stampa e tutela dei diritti. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, che si chiedono se si tratti di una normale censura o di un tentativo di proteggere le persone coinvolte.

La vicenda che sta vedendo come protagonisti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini (con Mediaset spettatrice interessata ) ha riacceso un dibattito fondamentale: dove finisce il diritto di cronaca e dove inizia la diffamazione? E soprattutto, un giudice che vieta di pubblicare sta facendo censura oppure sta proteggendo dei diritti? Proviamo a spiegarlo da un punto di vista deontologico. Il diritto di cronaca non è assoluto. La Costituzione italiana protegge la libertà di stampa attraverso l’articolo 21, che garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ma questo diritto ha dei limiti quando si scontra con altri diritti altrettanto importanti: la dignità personale, la reputazione, la riservatezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Corona contro Mediaset: cronaca, diffamazione o censura preventiva? Quando la ‘news’ fa rumore e il giudice dice STOP

Approfondimenti su Corona Mediaset

In un contesto mediatico complesso, Marco Travaglio si schiera a favore di Fabrizio Corona, evidenziando come la richiesta di Mediaset rappresenti una forma di censura preventiva.

Mediaset ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Corona Mediaset

Argomenti discussi: Mediaset reagisce al metodo Corona: 'Monetizza l'insulto'; Fabrizio Corona contro Mediaset rispolvera il famoso editto bulgaro di Berlusconi: frecciata a Pier Silvio; Mediaset denuncia Fabrizio Corona sul caso Signorini; Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna.

Mediaset Replica a Corona: Diritto di Cronaca e Questioni di DiffamazioneMediaset sottolinea che la libertà di espressione non può essere utilizzata come giustificazione per la diffamazione. notizie.it

Mediaset risponde a Corona dopo Falsissimo, il durissimo comunicato: Non è informazione, è lucro sull’insulto, nuove azioni legali all’orizzonteDopo le nuove accuse di Fabrizio Corona a Falsissimo, Mediaset rompe il silenzio con un comunicato durissimo: Non è libertà di espressione, ma diffamazione, annunciate possibili azioni legali. gay.it

Mediaset, duro comunicato dopo il video di Corona: «Libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica» | Corriere.it - facebook.com facebook

Mediaset contro Fabrizio Corona: “La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna” x.com