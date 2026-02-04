Qualiano sistemata la buca in via Palumbo dopo la segnalazione

Questa mattina, il Comune di Qualiano ha sistemato la buca in via Palumbo, vicino a piazzetta Nenni. Dopo le segnalazioni dei residenti, i tecnici e la ditta incaricata sono intervenuti per riparare il danno. Ora la strada è più sicura per chi passa di lì.

Intervento del Comune e della ditta incaricata per rattoppare la buca in via Palumbo, nei pressi di piazzetta Nenni.. Dopo la nostra segnalazione, il Comune di Qualiano è intervenuto per mettere in sicurezza una buca presente in via Palumbo, nei pressi di piazzetta Nenni. La ditta incaricata ha provveduto al rattoppo del manto stradale, ripristinando le condizioni di sicurezza della carreggiata. La buca rappresentava un potenziale pericolo per la circolazione, in particolare per motocicli e pedoni. L'intervento ha consentito di eliminare il rischio immediato e di migliorare la percorribilità del tratto stradale interessato.

