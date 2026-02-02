Qualiano buca rattoppata in via Palumbo | dubbi su lavori dozzinali

I cittadini di Qualiano segnalano un intervento di riparazione stradale in via Palumbo, vicino a Piazzetta Nenni. La buca, rattoppata di fretta con un camion, sembra mal fatta e poco duratura. Molti residenti temono che i lavori siano stati fatti in modo superficiale e chiedono interventi più seri.

Segnalazioni dei cittadini di Qualiano: il rattoppo in via Palumbo vicino a Piazzetta Nenni appare dozzinale, compattato con un camion in maniera frettolosa e non accurata. Un rattoppo che solleva più domande che certezze. La buca in via Palumbo, in prossimità di Piazzetta Nenni a Qualiano, è stata recentemente otturata. Fin qui nulla di insolito, se non fosse che l'intervento – secondo quanto riferito da una segnalazione – appare tutt'altro che professionale: terreno compattato "a colpi di camion", materiali disposti in modo irregolare che ricorda più un rattoppo improvvisato che un lavoro svolto da personale qualificato.

