Pubblicato il libro Erminia dell’autrice lucana Maria Onorati
È arrivato in libreria e online il nuovo romanzo di Maria Onorati, scrittrice lucana. Il libro si intitola “Erminia” e racconta una storia che promette di catturare i lettori. L’autrice, conosciuta per il suo stile diretto, porta in scena personaggi e vicende che sembrano uscire dalla quotidianità. Il romanzo è pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo e si può trovare facilmente in negozi e piattaforme digitali.
Pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo, il romanzo *Erminia* dell’autrice lucana Maria Onorati è ora disponibile in libreria e nei principali store online. Il libro, uscito nel febbraio del 2026, segna il debutto letterario di una voce profonda e autentica, nata da un percorso di vita ricco di radici, responsabilità e silenzio pieno di significato. Nata ad Accettura, in provincia di Matera, Maria Onorati ha 73 anni ed è da oltre mezzo secolo sposata a Salvatore. Madre di quattro figli e nonna di otto nipoti, vive a San Mauro Forte, dove conduce una vita equilibrata tra imprenditoria agricola, impegno familiare e riflessione quotidiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Maria Onorati
