Nuovo libro dell’autrice Cinzia Della Ciana la presentazione

Il 9 gennaio alle 17:30, presso la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti di Arezzo, si terrà la presentazione del nuovo libro di Cinzia Della Ciana. Un’occasione per conoscere l’opera dell’autrice e approfondire i temi trattati nel suo ultimo lavoro. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un momento di confronto tra autrice e lettori in un contesto culturale.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Nuovo libro dell'autrice Cinzia Della Ciana. Venerdì 9 gennaio ore 17:30 presentazione nella Biblioteca Comunale dionisio Roberti. Il Comune di Sansepolcro è lieto di invitare la cittadinanza alla presentazione del libro di Cinzia Della Cian a "CARTOliriche – Poesie da spedire", in programma venerdì 9 gennaio alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro. L'incontro si configura come un vero e proprio percorso poetico insieme all'autrice, Cinzia Della Ciana, con l'introduzione di Andrea Matucci, e accompagnerà il pubblico alla scoperta di un'opera originale e profondamente contemporanea, capace di dialogare in modo critico e poetico con il nostro tempo.

