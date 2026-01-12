La dottoressa del cervello il nuovo libro dell’autrice bergamasca Teresa Capezzuto

L’autrice bergamasca Teresa Capezzuto firma il suo nuovo libro “La dottoressa del cervello” per giovani lettrici e lettori, accompagnato dalle luminose immagini create dall’illustratore Manuel Vertemara. Pubblicato da Il Ciliegio Edizioni, racconta una storia emozionante per aspiranti detective e scienziati. La curiosa Luce indaga sulla misteriosa scomparsa di Ulisse. È il vivace fox terrier bianco e nero della sua amica Jole. Sulle tracce del cane si mobilitano tutti i compagni di classe, in un’avventura che li porterà a incontrare un cervello sul tavolo e persino a conoscere l’incredibile storia della scienziata Rita Levi-Montalcini, premio Nobel per la Medicina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

