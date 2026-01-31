Bologna inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 | Reati d’odio a breve protocollo tra scuole e forze di polizia

Questa mattina a Bologna si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026 nella sala Bachelet di Palazzo Baciocchi. Il giudice ha annunciato che a breve sarà firmato un protocollo tra le scuole e le forze di polizia per contrastare i reati d’odio. La cerimonia è stata l’occasione per fare il punto su alcuni temi caldi, come il rafforzamento delle misure contro l’odio e l’intensificazione della collaborazione tra istituzioni.

Bologna, 31 gennaio 2026 - Inaugurazione dall'anno giudiziario 2026 nella sala Bachelet di Palazzo Baciocchi, sede della Corte d'appello. Seduto in prima fila, accanto alle autorità, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. La cerimonia si apre con la relazione della dottore Marilena Rizzo, presidente della Corte d’appello di Bologna. Al centro della sua relazione, i numeri e le criticità della giustizia, con particolare focus sulla carenza cronica di organici. Su questo punto era stato lanciato da più voci - tra cui quella della stessa Rizzo, oltre che dal presidente del tribunale Pasquale Liccardo - un appello al Ministero perché dia risposte in merito entro tempi brevi, "altrimenti diventa impossibile anche solo calendarizzare le udienze dei processi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, inaugurazione dell’anno giudiziario 2026: “Reati d’odio, a breve protocollo tra scuole e forze di polizia” Approfondimenti su Bologna Inaugurazione Realtà Forense, grande successo per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 Ieri sera a Roma è stato un grande successo l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 organizzata da Realtà Forense. Detego sostiene il Concerto per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026: "Legalità, rigore e responsabilità come valori condivisi" Detego sostiene il Concerto di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2026 a Milano, un evento istituzionale che si terrà venerdì 16 gennaio presso la Sala Verdi del Conservatorio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bologna Inaugurazione Argomenti discussi: La Procura generale di Bologna: Coltelli, è allarme tra i giovanissimi; Dalla Terra al Cosmo: l’Ateneo svela i nuovi percorsi della scienza — Italiano; ART CITY 2026 e White Night: itinerario consigliato; Bianco. Dicono che il 2026 sarà un anno molto difficile. La Procura generale di Bologna: Coltelli, è allarme tra i giovanissimiL’analisi in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario: preoccupano i casi dei soggetti non imputabili, cioè bambini sotto i 14 anni. Appello al Ministero: Carenza di organico, rispondete presto ... msn.com La pittura brisighellese protagonista: tre grandi mostre tra Bologna e RomagnaUn fitto calendario espositivo che celebra due protagonisti della pittura del secondo Novecento: Mattia Moreni e Velda Ponti ... ravenna24ore.it Dal 2 al 28 febbraio nell'ambito di ART CITY Bologna 2026 in occasione di Arte Fiera Green prospect. Immagini da e per l'orto botanico di Bologna di Mauro Fogacci inaugurazione: lunedì 2 febbraio alle 18 In occasione di Art City, la manifestazione di arte con - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.