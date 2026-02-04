protagonista una farmacista di SARNANO

La farmacista di Sarnano, Irene Polucci, è salita alla ribalta nazionale. È stata infatti tra i concorrenti del game show di Rai 1

La farmacista di Sarnano Irene Polucci (nella foto a destra) è stata protagonista al game show di Rai 1 "Affari tuoi". E ha portato a casa 80mila euro accettando l’offerta finale del "Dottore". Ad accompagnarla la sorella Giulia, anche lei farmacista. Una puntata avvincente, iniziata col pacco numero 1 – che conteneva 300mila euro – cambiato durante la partita con il 14, che ne conteneva 10mila. Figlia di una delle titolari della storica farmacia Ippoliti di Sarnano (Alessandra), la giovane lavora nell’attività di famiglia. Si è laureata all’Università di Camerino. "Arrivo da un bellissimo borgo", ha esordito parlando del suo paese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il pomeriggio di martedì a Sarnano è stato all'insegna di calore e solidarietà.

