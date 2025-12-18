Sarnano coperte all' uncinetto donate alla casa di riposo

Il pomeriggio di martedì a Sarnano è stato all'insegna di calore e solidarietà. Il gruppo “Per una Sarnano più granny”, composto da volontarie di diverse età, ha donato coperte all’uncinetto agli anziani della casa di riposo, portando conforto e vicinanza alla comunità. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha rafforzato il senso di unità e cura tra cittadini e istituzioni.

© Ilrestodelcarlino.it - Sarnano, coperte all'uncinetto donate alla casa di riposo Sarnano, 18 dicembre 2025 - Martedì pomeriggio il gruppo “Per una Sarnano più granny”, formato da una quindicina di cittadine volontarie di ogni età, ha donato delle coperte scalda gambe agli ospiti della casa di riposo. Tutte rigorosamente a uncinetto. Se nel 2021 il “team” rosa aveva realizzato un albero di 3,753 metri e tanti alberelli per le vie del centro storico, nel 2022 la slitta di Babbo Natale ricoperta di 2.170 mattonelle “granny” e nel 2023 e 2024 era stata la volta del presepe, quest’anno le donne del paese hanno dato vita a 32 coperte per la rsa di Sarnano. Il gruppo di volontarie va dai 50 ai 92 anni; per alcune di loro realizzare le mattonelle a uncinetto significa svagarsi, passare del tempo e tenere allenate testa e mani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il grande cuore di quattro donne, donate coperte e sciarpe alla Rsa Leggi anche: Una distesa di coperte all'uncinetto su piazza S.Teresa: "Viva Vittoria" vicina all'obiettivo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sarnano, quest'anno il presepe è all'uncinetto - La nuova opera del gruppo “Per una Sarnano più granny” per il Natale Sarnano, 7 dicembre 2023 - ilrestodelcarlino.it CAPODANNO IN PIAZZA SARNANO 2026 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.